Euroopa Liit hakkab arutama elektrituru reformi

Reform on vajalik, et kaitsta tarbijat

,,Kuigi praegune turg on sel kujul töötanud aastaid, on see näidanud ka mõningaid puudujääke,'' tunnistas Euroopa Liidu juht, öeldes, et praegune gaasikriis on lükanud kõrgemate energiakulude koormuse lõpptarbijatele.