Swedbanki endine juht mõisteti Eesti rahapesu kohta valeteabe esitamises õigeks

Täna mõisteti Bonnesen kõigis punktides aga õigeks. „Kohus tegi täna õigeksmõistva otsuse kelmuses, turumanipulatsioonis ja siseteabe loata avaldamises,“ teatas kohus pressiteates. Kohus otsustas, et mõned Bonneseni avaldused olid küll „ebaselged ja puudulikud“, kuid siiski „sisult õiged“. „Kohus vaatas tema jutu läbi ja jõudis järeldusele, et öeldu jäi lubatu piiridesse, kuna täpsem konkreetsus polnud vajadus,“ lisati pressiteates.

„Birgitte Bonneseni jaoks on see võit. Ta tunneb suurt kergendust,“ sõnas tema advokaat Per E. Samuelsson Rootsi meediale.