Wise’i uus lahendus teeb Euroopa klientidele raha kontol hoidmise tasuvaks

Nilan Peiris, Wise'i tootejuht: „Usume rahvusvahelise finantssüsteemi õiglasemaks ja läbipaistvamaks muutmisesse ja meile on oluline teha oma klientide jaoks õigeid valikuid. Kuna raha, mida oma klientide jaoks turvaliselt hoiame hakkab teenima tulu, on meie arvates õiglane seda ka nendega jagada. Me pakume midagi tõeliselt ainulaadset: Wise'i konto on Euroopa inimeste ja ettevõtete jaoks nüüd kõige lihtsam viis teenida oma rahalt mitmes valuutas tulu ning teha seda mugavalt, ühel kontol.“