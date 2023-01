Ei mingit kriisi? Porschede müük kasvas eelmisel aastal Eestis ligi 40 protsenti

Porsche Eesti esindaja Jussi Pärnpuu sõnul tegi autotootja üleilmselt väga hea tulemuse, kasvatades oma tarnete arvu ja seda vaatamata mitmetele kriisidele, mis ka autotööstust tervikuna tugevalt mõjutasid. „Sõda Ukrainas, katkenud tarneahelad ja järjepidev pooljuhtide puudus pani kogu sektori tugevalt proovile. Seda enam on hea meel näha, et kokkuvõttes on Porschede tarned globaalselt 3% võrra suurenenud ning oleme saanud täita Porsche omamise unistust rohkematel inimestel kui kunagi varem,“ lausus Pärnpuu.

Suurepärase tulemuse Porsche müügis tegi Eesti. Mullu müüdi üle kolmandiku rohkem Porschesid kui 2021. aastal ja seda pea kõikide mudelite lõikes. Eestlaste lemmikud on läbi aegade olnud linnamaasturid, nii on ka Porsche valikus kõige suuremad müüginumbrid Cayenne’il (79). Macani ja 911 müüdi võrdselt – mõlemat mudelit 47 ja elektrilisi sportautosid Taycan’e viidi koju 45. Panamera mudelit osteti 17.

„Kõige selle juures aga valmistab erilist heameelt 2-ukseliste sportautode müügi kasv. 911 ja 718 mudelit müüdi möödunud aastal kokku 59. See näitab, et eestlased on üha enam tehnoloogia ja innovatsioonihuvilised ning otsivad autost midagi enamat kui sõiduvahendit punktist A punkti B. Neile on oluline sõidurõõm ja emotsioon, mida sportautod just pakuvadki,“ lausus ta.