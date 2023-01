Idee on lihtne – töötajad teevad neli päeva nädalas tööd, kuid saavad sama palju palka kui ennegi, viiepäevase töönädala puhul. Neljapäevase töönädala entusiastid ütlevad, et kui see idee teoks teha, on töötajate rahulolu suurem ja töö tegemine muutub efektiivsemaks.

Ametiühingud üle Euroopa on mõista andnud, et riigid peaksid just seetõttu neljapäevasele töönädalale üle minema, sest see on nii ettevõttele kui ka töötajale kasulik. Millised riigid on seda juba teinud või mõtlevad sellele?