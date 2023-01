Eestlased armastavad pakiautomaate: nende kaudu liigub aina rohkem kaupa

„Detsembris püstitati pakimahu rekord, kui Omniva, DPD ja Smartposti võrgustiku kaudu liikus üle 1,3 miljoni paki – aasta võrdluses kasv 4,9%,“ märkis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Eelmist aastat iseloomustab sisuliselt igakuine stabiilne kasv kümne protsendi võrra, mida samas sulatas ajavahemik aprill-mai. Siin tuleb aga arvestada konteksti, et 2021. aastal olid ostukeskused nendel kuudel koroonapandeemia tõttu suletud ja e-kaubandus näitas tavapärasest veel plahvatuslikumat kasvu. Kuigi 2021. aastal kasvas pakimaht koguni 50%, siis eestlased ületasid selle eelmisel aastal ikkagi 282 000 tellitud ja saadetud paki võrra.“

E-kaubanduse rahalist käivet monitoorib Eesti Pank, kelle 2022. aasta terviklik ülevaade on alles koostamisel. Samas oli keskpanga andmeil juba üheksa kuu käive sama suur kui 2021. aasta kokku ehk 2,4 miljardit eurot. „See tähendab, et rahaliselt käibelt toob lõppenud aasta 30% suuruse kasvu, mille taga on nii inflatsioon kui ka keskmises ostukorvis olevate toodete arvu tõus,“ kommenteeris Väät.