Kõik ühes personaliplatvorm Deel

Ettevõtte Kesk- ja Ida-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas räägib, et nelja aasta vanune ettevõte on praegu kõige kiiremini arenev start-up omas valdkonnas, kliente on globaalselt 15 000. See number kasvab aga kiiresti, sest ettevõtted saavad aru, mis on Deeli tegelik väärtus – lisaks professionaalsele teenusele annab personaliplatvorm ettevõtetele tagasi aega, hoiab kokku kulusid. Ettevõtte klientideks on näiteks nii Veriff, Nortal, Nike, Reddit, Revolut kui ka Dropbox.

„Kasvasime platvormina välja reaalsest vajadusest. Kui palgata inimesi erinevatest riikidest, siis ei saa kasutada näiteks sama töölepingut, sest iga riigi seadused on erinevad, samuti ei saa kõikidele maksta palka samadel alustel, kuna riikides on erinevad maksud ja nii edasi. Deel võtabki ettevõtetelt üle nende nüanssidega tegelemise, pakub vastu mugavust, kiirust ja täpsust. Iga meie klient saab kasutada Deeli täpselt nii palju või vähe, kui seda ise soovib: me pakume aga võimalust mitte kaotada aega sellele, et õppida tundma iga sihtriigi toimemehhanisme. Globaalsel tööturul on vaja tihti palgata kiiresti meeskond maailma teises otsas ja pole aega oodata kuid õige dokumentatsiooni taga. Samuti peab palk olema alati õigel ajal ja õigesse kohta makstud. Me aitame siin aega ja raha kokku hoida,“ lisab Laas.

2019. aastal Alex Bouazizi ja Shuo Wangi loodud personalivaldkonna idufirma on täielikult hajutatud ettevõte, mille töötajad asuvad kogu maailmas. Idufirma tegutseb vabakutseliste ja täistööajaga töötajate heaks enam kui 150 riigis ning ettevõtte väärtus on 2023. aasta jaanuari seisuga 12 miljardit dollarit koos iga-aastase 295 miljoni dollari suuruse tuluga. Kasutades Deeli veebilahendusi, saavad ettevõtted tõhusalt käsitleda kogu ülemaailmset personalijuhtimist ühes kohas ja teades, et Deel omab kogu tehnoloogiat, mida pakub.

Kõik ühest kohast