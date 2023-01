Eriilmelised PVC-hallid igaks elujuhtumiks

Ettevõtte tegevjuht Jaanus Laane ütleb, et FinEst-Halli PVC-hallid on mõeldud kõikidele ettevõtetele, kellel on puudu tootmispinnast ja kes vajavad ladu, kus ei ole vaja otseselt temperatuuri kontrollida. Paigaldatud on halle tehastele valmistoodangu laoks, toiduainetööstustele pakendi- ja taaralaoks, väga palju on toodetud halle puistematerjali ladustamiseks, vilja, rapsi, herneste, pelletite, väetiste ning muu sellise hoiustamiseks.

„Samuti toodame tunnellautasid, kuhu saavad ilmastiku eest varjule minna lambad või veised. 2022. aasta lõpus paigaldasime halli näiteks kalajahutehasele. Sellele on projekteeritud ja paigaldatud päikesepaneelid, et hoone praeguses energiakriisis ennast ise tagasi teenima hakkaks. Meil on lahendus enamikule kaupadele-toodetele, mida on vaja kaitsta lume, vihma ja päikese eest,“ selgitab Laane.

Vahendajast sai tootja

FinEst-Halli põhitegevus ettevõtte loomisel oli teraskonstruktsioonide vahendamine Skandinaavia suurtele PVC-hallide müüjatele. Kuna aga mahud pidevalt kasvasid, siis tundus meestele mõistlik alustada ise nende konstruktsioonide tootmisega. Asjade loomuliku jätkuna koolitati välja ka paigaldusmeeskonnad ja mõne aja pärast alustati juba Eestis PVC-katete tootmist.

„Alates 2014. aastast toodame FinEst-Halli kaubamärgi alt oma toodetud ja projekteeritud PVC-halle võtmed kätte lahendusena. Meie puhul ei toimi ütlus, et kingsepp on kingadeta – oleme ehitanud endale viimase peal tehase, kus saame toota teraskonstruktsioonid ja PVC-katted ühe katuse all kontrollitud protsessina. Selliselt saame arendada uusi tootegruppe ja neid ka kohe ellu viia,“ selgitab tegevjuht.

Tootmine koliti Kohila vallast Ringtee Tehnopargis asuvasse uude tehasesse 2021. aastal. Laane ütleb, et nende 35-liikmelise meeskonnaga on suurepärane koos töötada, on tugev õlatunne, mis annab võimaluse leida kiired lahendused kõikidele muredele, igale tellimusele.

Ise projekteerivad, ise ehitavad ja paigaldavad