Operail müüs järjekordse partii vaguneid, üks ostja tuli Kesk-Aasiast

Vagunite rent on tulusaim ärisuund

„Äri suurendamise põhjuseks oli see, et pärast pronksiöö sündmusi vähenes Vene transiit läbi Eesti märkimisväärselt ning kaubaveod ei toitnud end enam eraldiseisvana ära. Kuna kaubaveod on riigile strateegiliselt olulised, tuli leida viise, kuidas jääda majanduslikult pinnale. Otsisime alternatiivseid sissetulekuid senikauaks, kuni õnnestub kaubavedu Eestis optimeerida, reformida. Meedias on jäetud mulje, et just vagunirent on Operaili „Vene äri“. See ei ole tõsi, äri alustati vastupidisel põhjusel – et vähendada sõltuvust Venemaalt pärit transiitkaupade veost,“ meenutab AS Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.