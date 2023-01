Oilman toob kütuse kohale 24/7 soodsalt, kiiresti ja igale poole üle Eesti

Inventar ja hooldus väiketanklatele

Lisaks vedelkütuse hulgimüügile ja transpordile pakub Oilman klientidele mahuteid, tankimisseadmeid, lekkevanne ja palju muud, samuti kogu inventari hooldust. Maapiirkonnas, kuhu suurte kütusekettide taristu ei ulatu, on väiketanklad asendamatud. Kogu vajamineva kaasaegse inventari tankla käivitamiseks saab Oilmani käest ja vajadusel järelmaksuga. Kütusemahuti asetseb maapinnast kõrgemal ega vaja paigaldamiseks spetsiaalset pinnase ettevalmistamist ega kaitsealust. Kasutamiseks on see vaja vaid vooluvõrku ühendada. Kütusemahutid on turvalised ja keskkonnale ohutud: varustatud topeltseinaga või kaitsekorpusega. Mahuteid on kerge transportida, et need vajadusel ümber paigutada. Väiksema kütusekoguse hoiustamiseks sobivad mobiilsed transpordimahutid, mida on tootevalikus nii metallist kui ka plastist.