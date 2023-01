Apple’i uudised: järgmise põlvkonna Mac üllatab uute M2, M2 Pro ja M2 Maxi kiipide, jõudluse ja seni pikima tööajaga akuga

Võimsus ja jõudlus jõuavad enneolematule kõrgusele

Apple tuli välja 14- ja 16-tolliste MacBook Pro sülearvutitega, millel on järgmise põlvkonna kiibid M2 Pro ja M2 Max, mis pakuvad veelgi tõhusamat energiatarbimist ja pikemat aku kasutusaega. Uue 16-tollise mudeli aku tööiga on kuni 22 tundi. Lisaks säilitab MacBook Pro jõudluse nii toiteallikaga ühendamisel kui ka akut kasutades.

M2 Max, mis on loodud selleks, et aidata professionaalidel oma loovuse piire ületada, toetab kuni 96 GB muutmälu ja sellel on sama palju protsessorituumi kui M2 Pro-l. Sellel mudelil on aga kahekordne mälu ribalaius, kuni kolm korda rohkem ühendatud mälu ja kuni 38-tuumaline GPU. See võimaldab teil luua väga keerukaid efekte ja erakordseid 3D-pilte.