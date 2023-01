Universaalteenuse ummikseis. Järvan soovib hübriidplaani, teised tajuvad kiirustamises ohtu

Aasta lõpust alates näeme aina enam, kuidas elekter on börsil sageli odavam kui universaalteenus. Kui võtame kasvõi eilse päeva, siis maksis elekter börsil keskmiselt 14,53 senti, varasematel päevadel koguni paar või kuni seitse senti. Universaalteenuse tootmishind on aga jätkuvalt paindumatult 15,4 senti. „Täna näeme, et universaalteenusest ei ole kasu ei kodutarbijatele, ettevõtjatele ega ka omavalitsustele. Elektri börsihind on juba pikka aega madalam kui universaalteenuse hind,“ leidis ka erikomisjoni esimese Tõnis Mölder.