Võib uhke olla: Eesti sai Euroopa Nõukogult rahapesu tõkestamise eest kiita

„Meie Eesti on avatud majandusega ja tulevikku vaatav e-riik. Meie jaoks on oluline, et kurjategijad ei saaks neid omadusi ära kasutada kuritegelikel eesmärkidel, MONEYVAL-i üldjoontes positiivne hinnang on Eesti riigiasutuste ühise koostöö tulemus,“ ütles rahandusminister Annely Akkermann.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi lisas, et Eesti on teinud ära suure töö rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude paremaks äratundmiseks ja tõrjumiseks. „Eesti riik hindas rahapesu riske igast küljest 2021. aastal. Selle põhjaliku töö tulemused aitasid valmistuda ette ka konkreetseks hindamiseks, kuid eeskätt andis valminud kaardistus meile kindlustunde, et teame, mis on Eesti jaoks rahapesu mõistes ohukohad,“ ütles Liivamägi ja lisas, et riskihinnangu järgi saab ka otsustada, kuhu näiteks järelevalveasutused tulevikus rohkem tähelepanu suunama hakkavad.

Hea koostöö

„Eestis on krüptoäride mahtu hoogsalt vähendatud. Võib öelda, et igast kümnest krüptoärist on alles üks. See on tänu meie enda karmimatele seadustele ja Rahapesu Andmebüroo intensiivsele järelevalvetegevusele,“ selgitas Liivamägi tuues välja, et Eestis on tingimustele mittevastavate ettevõtete litsentsid ära võetud. Samas leiti, et traditsioonilises finantssektoris on meetmete rakendamine end õigustanud ning riskid on suures osas maandatud.