Taavet Hinrikus ajab vanakooli ärimehega Lätis metsaäri. Firma on raha täis pumbatud

Hinrikuse ja Berzini ettevõtte OÜ Noble Woods majandusaasta aruandest selgub, et firma on registreeritud 2021. aasta 25. juunil ja selle põhitegevus on 100% omandis olevate Läti tütarettevõtete finantseerimine läbi laenu- ja omakapitali finantseeringute.