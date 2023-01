Euroopa suurim tehnoloogiaettevõte üllatas analüütikuid. Ettevõte ootab müügitulu 25% kasvu

Pooljuhtide tootmiseks vajalike seadmete tootja on hädas nõudluse rahuldamisega, kuna peamised kliendid TSMC, Samsung ja Intel tegelevad agressiivse laienemisega. ASML teatas, et tema tellimuste jääk oli aasta lõpuks kasvanud rekordilise 40 miljardi euroni.

Bloombergi sõnul ütles tegevjuht Peter Wennink, et kuigi 2023. aasta majandusväljavaateid varjutavad mured majanduse, näevad kliendid, et tingimused paranevad aasta lõpu poole ja Hiina majandus taastub pärast COVID-19 piirangute lõppemist. „See tähendab, et nõudlus on endiselt suurem kui see, mida me suudame toota,“ ütles ta.