TANKLAD KINNI: Itaalia kütusemüüjad streigivad peaministri uute meetmete vastu

Kahepäevane streik Itaalia bensiinijaamades on peaminister Giorgia Meloni jaoks suur peavalu, kuigi kolmapäeva alguses oli probleeme suhteliselt vähe. Streik on tagasilöök Meloni kolm kuud kestnud valitsusele, kes naudib suurt toetust itaallaste seas, kuid kelle populaarsus on viimastel nädalatel langenud.