Rahapesu vastu võitlev Eesti idufirma kaasas miljoneid eurosid

Elame maailmas, kus idusektoril on tunduvalt keerulisem raha kaasata. Enne võis sulle abikäe ulatada esimene, viies või kümnes riskikapital fond, kuid praegu pead enne kaasamist tihti läbi käima 20, 50 või enamgi tegijat. Kodumaisel Salvil on aga lugu teine. Esiteks kaasasid nad lisarahastust, mille puhul on huvi endiselt suur. Teiseks on teemaks rahapesuvastane võitlus, mille puhul ei pea probleemi olemusest pikalt juttu tegema. Delfi Ärilehele ütleb üks ettevõtte asutajaid Taavi Tamkivi, et töine protsess finantseeringu saamiseks kestis ligi pool aastat.