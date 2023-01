Ettevõtjad sõnastasid saabuvate valimiste tähtsaima teema. Vaid siis ei jäägi me soomlastest vaesemaks

Kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul vajavad sellised teemad nagu riigikaitse või energiahinnad kahtlemata tähelepanu, aga unustada ei tohi ka aastakümnete vaates kõige olulisemaid küsimusi. „Ainus viis, kuidas me saame püsivalt rohkem raha nii riigi kui ka perede eelarvesse, on parem haridus. Näiteks soomlased on jõukad just tänu hästi juhitud haridussüsteemile. Eesti targad ettevõtted on aga juba ammu karjuvas tööjõupuuduses, sest noortele ei hakata vajalikke oskusi piisavalt vara õpetama. Jutt ei käi treialitest või müürseppadest, kuigi ka neid on alati vaja, vaid tipptehnoloogiat rakendavatest spetsialistidest, kes võiksid teenida oluliselt üle keskmise palka,“ ütleb Palts.