Microsofti tabas täna globaalne katkestus, mis mõjutas Teamsi ja Outlooki kasutajaid

„Uurime probleeme, mis mõjutavad mitut Microsoft 365 teenust,“ teatas ettevõte täna hommikul kell 9.31. Löögi all olid Outlooki, Teamsi ja ettevõtte pilvetoote Azure’i kasutajad. Samuti tunnistas katkestust populaarne professionaalne sotsiaalmeediaplatvorm LinkedIn.

Microsofti katkestus ilmnes mõni tund pärast seda, kui ettevõte oli teatanud, et oktoobrist detsembrini saadi oodatust suuremat kasumit. Kuid ettevõte nägi pilvandmetöötlustoodete, sealhulgas Azure’i tulude aeglustumist.

USA tehnoloogiahiid on nüüd tühistanud võrgumuudatuse, millest tekkinud häired ei lasknud ettevõtte arvates kasutajaid kolmapäeval ligi mitmele Microsoft 365 teenusele. Ettevõte teatas, et praeguseks on mure murtud.