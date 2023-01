Tesla ületas analüütikute ootuseid. Hinnasula eesmärk on upitada sõidukite müügimahtu

Tesla müügiväljavaated on investorite jaoks peamised, kuna ettevõte seisab silmitsi nõrgemate majandusnäitajatega. Tesla teatas, et säilitab pikaajalise eesmärgi, milleks on müügimahu 50%-line aastane kasv. Wall Street Journali sõnul plaanib ettevõtte käesoleval aastal kätte toimetada 1.8 miljonit sõidukit, mis ületaks analüütikute ootusi 37%.