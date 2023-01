Ära oota 15. veebruari! Saa juba täna teada, kui palju tulumaksutagastust saad. Kuidas seda arvutada?

„Mul polnud sissetulekut, olen lastega ema, kelle lapsed käivad lasteaias ja huviringides. Lisaks on ka kodulaenu intressid, kuid miks nad mulle midagi ei maksnud?“ – sääraseid küsimusi esitatakse igal aastal. Seetõttu teeme asja lõplikult selgeks: tuludeklaratsioon on tagasimakse, mis tähendab, et kui inimene ei ole riigile midagi andnud, siis pole ka riigil mida tagasi anda.