Kogu idusektori ökosüsteem on nii Eestis kui ka ümbruskonnas Uudami sõnul ehitatud terava kasvunurga all ja sellega on harjutud kui normaalsusega. Seljataga on aga buum, kus riskid kasvasid märgatavalt, ja riski realiseerumise tagajärgi saab veel tunda.