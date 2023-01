Gerli Padar: Taigo on sportliku iseloomuga nutikas masin!

Gerli Padar: Taigo on hea auto linnas või linna lähedal elavale perele

Uut VW Taigot testinud Gerli Padar tunnistab, et mugavateks linnasõitudeks on autol kõik eeldused olemas. „Juba Taigo välimus on vägagi atraktiivne, ütleksin, et silmapaistvate autode hulgas on tal üks atraktiivsemaid pepusid,“ lausub Gerli Taigost väljudes lõbusalt masina trendikat disaini kiites.

„Mis mind Taigo puhul tõeliselt üllatas, oli auto ruumikus. Lottena ringi seigeldes on mul suuremõõdulised kostüümid kogu aeg kaasas ja Taigo pakiruumi mahtus kõik mõnusalt ära. Üleüldse on laste, loomade ja kõiksugu asjade linnamaasturisse paigutamine vägagi mugavaks tehtud, sest pakiruumi saab kas madalamaks või kõrgemaks teha. Minule näiteks meeldib, kui pagasiruumi põrand on luugiavaga ühel tasapinnal, sest siis ma ei pea raskeid asju sügavusest välja tõstma. Samas, kui on vaja kaasa võtta rohkem asju, ja meil tuli perega Otepääl käies ka seda ette, siis on hea, kui saab pagasiruumi enda vajaduste järgi mahukamaks teha.

Linnamaasturi testimise nädala jooksul käisin Lottena 20 erinevas lasteaias. Taigoga, mille ekraani saab automaatselt ka telefoniga ühenduma panna, oli see väga mugav – orienteerumise või kõnedele vastamisega ei olnud ühtegi muret. Kusjuures, telefoni saab autoga ühendada juhtmevabalt ja kui oled nagu mina, kel on telefon ka alailma laadimata, siis on igati mõnus, et telefoni saab autosse istudes kohe ka laadima (taas juhtmevabalt) panna.

Kui juba olulistest mugavustest rääkida, siis olen pigem selline juht, kes ühtegi eemal asetsevat nuppu ei näpi, seega oli minu jaoks eriti meeldiv, et rool on autol multifunktsionaalne – väga lihtne oli roolilt valida, mida tahad parasjagu jälgida, näiteks kauaks kütust jätkub, või siis reguleerida muusika tugevust otse rooli küljest.

Sõiduomaduste koha pealt tasub kindlasti Taigo puhul esile tuua linnas nii vajalikku suurepärast manööverdamisvõimet. Nägin, et Taigo ei jää hätta ka kitsastel tänavatel ega pisikestel parkimisplatsidel. Ka pika sõidu kogemus oli igati positiivne – linnamaasturi iste toetas selga ja jalgu väga hästi. Lõuna-Eestisse sõitmine oli üldse igati mugav ja sujuv. See, et autol on rajalhoidmise süsteem, on samuti hea.

Selgus seegi, et päris igas mõõdus kohvitopsid või joogipudelid topsihoidjasse ei mahu – minu topsid olid teinekord lihtsalt liiga suured.