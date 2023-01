SEB teenis eelmisel aastal Eestis enam kui 100 miljonit eurot kasumit

Jätkusuutlikkus muutus olulisemaks ka investeerimisotsuste tegemisel. 90 protsenti SEB pakutavatest investeerimisfondidest vastavad rahvusvahelistele jätkusuutlikkuse nõuetele ja 70 protsenti SEB pensionifondide investeeringutest on tehtud jätkusuutlikkuse põhimõtteid arvesse võttes. SEB pensionifondides on suuremate üksikinvesteeringute hulgas meie regiooni taastuvenergia lipulaevad Enefit Green ja Ignitis.

SEB värbab 2023. aastal Baltimaades 500 uut töötajat, nendest 100 täiesti uutele tootearenduse ja IT positsioonidele, et tulla juba alanud aastal välja uute toodete ja tooteuuendustega. Paljud täidetavad ametikohad pole seotud kindla asukohaga ja seega loodame värvata võimalikult palju uusi kolleege just Eestist. Tegemist on panga viimase kümne aasta suurima värbamisega. Usume, et selleks on üldist tööturu väljavaadet arvestades soodne hetk ning SEB saab paljudele talentidele pakkuda majanduslanguse ajal huvitavat uut väljakutset.