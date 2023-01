Kaja Kallas: Eesti on kindlates kätes

Riigikogu valimised on peagi tulemas

Me läheme riigikogu valimistele vastu väga keerulisel ajal. Sõda jätkub ja see paneb oma pitseri kogu Euroopale, tegelikult kogu maailmale. Ma ei tea, millal sõda lõpeb, keegi ei tea – aga ma tean, et see ei lõppe Putini võiduga. Ma ei usu, et Venemaast enam kunagi saab usaldusväärset partnerit ülejäänud maailma silmis. Me peame harjuma mõttega, et me elame terroristliku paariariigi naabruses ja et me ei tohi hetkekski kaotada valvsust.

Vastasseis valimistel – erinevad maailmavaated kahe erakonna vahel

Valimistele vastu minnes on see veel eriti oluline. Tänaseks on selge, et valimiste suur vastasseis saab olema Reformierakonna ja EKRE vahel. Me esindame kahte kardinaalselt erinevat suunda Eesti jaoks. See on valik vaba ja avatud ühiskonna või endasse sulgunud ja üksioleva tigeda väikeriigi vahel. Me uskusime pikka aega, et Eesti rahvas tegi need valikud juba siis, kui me taastasime oma iseseisvuse ja liitusime Euroopa Liidu ning NATOga. Ei kunagi enam üksi, ei kunagi enam Venemaa hirmuvalitsuse all, ei kunagi ilma liitlasteta, ei kunagi ilma sõpradeta – need olid meie valikud. Ja ometigi oleme 30 aastat hiljem olukorras, kus isa Mart moodustab riigikogus toetusrühma Euroopa Liidust lahkumiseks japoeg Martin nõuab liitlaste lendurite lahkumist Ämarist, sest nood levitavat homopropagandat ning Püha Varro arvates pole vahet, mis lipp Pika Hermanni tornis lehvib. Õudne on see, et need mõtted ja plaanid on tehtud täiesti kaine kaalutlusega ning valitsusjuhiks pürgiva erakonna juhtide poolt.