Circle K: mootorikütuste hinda maailmaturul mõjutavad Hiina majanduse käekäik ja globaalsete laovarude seis

„Toornafta hind on viimasel nädalal liikunud vahemikus 84-89 USD/b. Toornafta Brent toornafta hinnatase on väga lähedal OPECi soovitud 90 USB/b tasemele, seega OPEC+ kohtumine 1. veebruaril suure tõenäosusega muutust OPEC naftatootmise osas kaasa ei too,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Sassi tõi välja, et suurimaks hinda tõstvaks teguriks on jätkuvalt tugev optimism Hiina majanduse kiire taastumise osas peale rangete COVID-19 piirangute lõppu. Toornafta hinda tõstab lisaks Hiinas toimuvale ka see, milliseks kujuneb Euroopa diislikütuse turg peale Vene päritolu kütustele kehtestatud sanktsioonide jõustumist. „Vene diislikütuse osakaal Euroopa turul on vähenenud ca 46% pealt 27%-le. Selle asendamine toimub kaugemate regioonide toodetega, mis tähendab aga ka kallimat tootehinda Euroopas,“ selgitas Sassi lisades, et enim on kasvanud diisli import USA-st, Saudi Araabiast ja Indiast. Sassi sõnul lisab Euroopa turule ebakindlust ka Prantsusmaa naftatöötlejate streigid.