Maailma suurima autofirma juht lahkub ametist

66 aastane Toyoda on ettevõtte asutaja lapselaps ning juhtinud ettevõtet alates 2009. aastast. Edasi liigub ta ettevõtte nõukogu esimehe positsioonile ning seni esimehe ametis olnud Takeshi Uchiyamada asub nõukogu liikme kohale.

Uueks Toyota juhiks saab praegune brändijuht Koji Sato.

„Ma arvasin, et parim viis Toyota muutuste edendamiseks oleks, kui ma saaksin uue presidendi toetuseks esimeheks, ja see on viinud tänase otsuseni. Esimees Uchiyamada on mind pikka aega toetanud kõikvõimalikel viisidel,“ ütles Toyoda tõlgitud veebiülekandes.

„Tagantjärele vaadates on need 13 aastat olnud periood, mil ma olen päevast päeva pingutanud, et ellu jääda ja see on minu aus tunne,“ lisas ta. Toyoda sõnul on ta pensionile jäämist ning uuele põlvkonnale ruumi andmist kaalunud juba mõnda aega.

Tokyos noteeritud Toyota aktsia lõpetas neljapäevase kauplemispäeva enne teadet 0,63% madalamal. Alates aasta algusest on aktsia kerkinud 4,4%.

Toyota oli keskkonnasõbralike autode pioneer ning tõi 1997. aastal turule hübriidauto Priuse, kuid ettevõte on üha enam tõrjunud kriitikat, et elektriautode poole liikumisel on jäädud konkurentidest maha. Täna ainuke täiselektriline Toyota bZ4X on saanud pigem negatiivset vastukaja ja jätnud ettevõtte halba valgusesse.

Detsembris 2021 teatas Toyoda plaanist toota 2030. aastaks 30 elektrisõidukite mudelit. Aasta hiljem, 2022. aasta detsembris teatati, et tema juhitav konsortsium on taganud rahastamise vesinikkütuseelemendiga veoauto arendamiseks Ühendkuningriigis.

Sato tunnistas neljapäeval, et Toyota peab jätkama oma rohelisi jõupingutusi: „Näiteks energiajulgeolek on suur väljakutse, millega kogu planeet peab silmitsi seisma. Püüdlus süsinikuneutraalsuse poole on üks näide sellest, mille kallal me peame töötama.“