Investeeri toimetus: kolm aktsiat, millele sel kvartalil panustame

Mööda ei saa vaadata ka sellest, et varasemalt on Coop Pangal olnud ka justkui Eesti oma meemiaktsia staatus, mille tõusvale raketile 2021. aasta suvel peale hüpati.

Kuigi keeruline majandusolukord võib ka laenukahjumite hulka ning teisi kulusid suurendada, võib eeldada, et kasumite kasv on siiski suurem.

Kuue kuu euribor on aga täna juba pea 3%, mille osas pangad ning nende kasumid on väga tundlikud.

Sellegipoolest võib eeldada varasemaga võrreldes oluliselt priskemat puhaskasumit, mis ka kõrgemas hinnas võiks kajastuda.

LHV üks asutaja Rain Lõhmus võttis selle LHV Finantsportaali foorumis kokku nii:

Nii Coopi kui LHV puhul näeme miinusena seda, et aktsiad on juba euribori efekti tõttu päris palju tõusnud: Coop Pank oktoobri madalpunktist ligi 30% ning LHV Group samas mahus.

Meie valik: Coop Pank.

Teiseks valikuks osutus Meta Platforms ehk endise nimega Facebook.

Lihtne tees on see, et pessimism on aktsia suhtes liiga suur ning 1. veebruari tulemused avaldavad investoritele muljet. Kas siis kulude kokkuhoiu või oodatust suurema kasumi tõttu. Või lihtsalt tulevad tulemused vähem kehvad kui oodati ning märtsi lõpuks on aktsia oluliselt kõrgemal.

Kuigi kolme kuuga on aktsia kerkinud üle 40%, siis 2021. aasta hinnatipust on aktsia jätkuvalt üle 60% madalamal.

Siin tunneme, et lotoelement on suurem kui pankade puhul, sest täiesti võimalik on ka järjekordne suurem langus. Eriti kui metaversumi eksperiment jätkab sama kiires tempos, mis investoritele seni pole meeldinud. Eelmisel aastal ulatusid virtuaalmaailma kulud enam kui 20 miljardi dollarini, kuid kas ja millal ka tulud sellega kaasa tulevad?

Kirjutamise hetkel maksab Meta aktsia ligi 141 dollarit, kuid veel oktoobri lõpus kauples see ligi 90 dollari ligidal.

Mõni krüpto või hoopis nafta?

Järgmiseks käis pilk ka krüptovarade peal. Näiteks Solana on ainuüksi sel aastal kerkinud 140%. Lotoelement on siin aga veelgi suurem ning laual on ka võimalus, et leiab aset enam kui 50% langus. Seda riski ei tahaks võtta.

Valikute nimistusse mahtus ka Brenti nafta ning seda ühe lihtsa teesi tõttu: nimelt on järgmistel kuudel oodata, et Hiina majanduse avanemise tõttu tekkiv tugev nõudlus musta kulla järele survestab ka hindu üles. Septembri põhjadest on Brent tõusnud 14%, kuid ka seegi valituks ei osutunud.

Valik Lätist