Kas uued büroohooned jätavad vanad kontorimajad tühjaks?

Eelmisel aastal tuli turule ca 70 000m2 uut büroopinda, millest suur osa on tänaseks üürnikega täidetud. Sel aastal on valmiva büroopinna maht oluliselt väiksem, kuid järgmisel paaril aastal see arv taas kasvab, eriti kui kõik planeeritud arendused realiseeruvad.

Valdav osa uute hoonete üürnikke on Eesti ettevõtted, mis tähendab, et iga uue hoone valmides vanemates kontorimajades mõned pinnad jälle vabanevad ning selliste büroode järele ei ole enam piisavalt nõudlust. Isegi vähem kui 20 aastat tagasi ehitatud hoonetes, mis on igati esinduslikud, on keeruline suurtele büroopindadele uusi üürnikke leida.

Energiatõhusus ja uued tehnoloogiad

Suured ettevõtted, kes nagunii kolimist pikemalt ette planeerivad, eelistavad üürida uue, just nende jaoks ehitatud büroo mitte mõnd valmis pinda ümber ehitada lasta. Lisaks sellele tähtsustavad ettevõtted üha enam rohelist mõtteviisi ning seetõttu jälgitakse keskkonnasõbralikkust ja -säästlikkust ka büroopinna valimisel.

Vähemtähtis pole ka hoone energiatõhusus, mis drastilise energiahindade tõusu valguses eriti oluline on. Päikesepaneelid, kaugjahutus, päikesekuumust tõrjuvad välikardinad ja muud moodsad tehnoloogiad, mis aitavad hoone energiakulu kokku hoida, on arusaadavalt üürnike jaoks olulised. Siin on mõistagi eelis uutel hoonetel, sest paaril eelmisel kümnendil olid standardid teised.

Loeb kolimise kiirus

Kiirelt muutuvas maailmas on kolimise planeerimise aeg ettevõtetel üha lühem ja üürilepinguid ei soovita sõlmida enne hoone ehituse algust. Seega valmis majas pinna üürimise kasuks võiks rääkida lühem ooteaeg. Kuid enam ei ole see oluliselt lühem, eriti kui bürooruume on vaja üürniku jaoks kohandada.

Viimastel aastatel on ehitustegevus olnud järjepidev, mistõttu on kogu aeg mõni büroohoone valmimas ja kolimist ei pea enam aasta või kauem ootama (kui just mitmetuhande ruutmeetrise pinnaga tegemist pole).