Mida tegi oma ametiaja jooksul nimetamiskomitee, mille uue liikmete määramine valitsuses tüli tekitas? Esimees annab ülevaate

Kallasele ei sobinud justiitsministri esitatud kandidaat

„Parasjagu on veel käimas vaidlused, sest üks erakond on esitanud kandidaadi, kes ei vasta tingimustele. Palusin neil otsida uus kandidaat,“ sõnas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) valitsuse pressikonverentsi järel Delfile.

Kallas jäi resoluutseks, et kindlasti tuleb leida uus kandidaat. Danilson-Järg oli vastupidisel seisukohal. „Tal on juhtimiskogemust, [see on] tema CVs näha,“ oli ta veendunud. „Ta on väga hea kandidaat, ei saa aru, milles probleem. Kusjuures, ta oli ka üks neist inimestest, kes oli nimetamiskomitee süsteemi loomise juures,“ märkis ta Delfile. Raatma teatas aga neljapäeva pärastlõunal, et loobub kandideerimisest.