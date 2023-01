Tallinna Vee puhaskasum langes tugevalt

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu vee näite. Esimesed tuhat klienti said eelmise aasta lõpus endale juba uued nutiarvestid ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. „Nutiarvesti peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutiarvesti infot ka rikete ja veelekete kohta,“ selgitas Timofejev. AS Tallinna Vee kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.