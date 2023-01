Express Post lõpetab perioodika kojukande ja koondab ligi pool tuhat töötajat

ASi Express Post juhataja Katri Laanela sõnul on kojukandevaldkonna sulgemise peamine põhjus igal aastal süvenev kahjum, mis tuleneb peamiselt sisendhindade ja tegevuskulude jätkuvast kasvust, samas kui paberajakirjanduse mahud on kahanemas.

1997. aastal asutatud AS Express Post teostas Eesti suuremates linnades ja nende ümber ajakirjandusväljaannete, reklaami- ja ärikirjade kojukannet, kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust. Ettevõtte omanikud on võrdselt AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp.