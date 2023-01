Eesti idu lahendab elutähtsat probleemi. „Koolid lükkavad vastutuse riigile ja riik koolidele“

Clanbeati sünnilugu ulatub tagasi enam kui viie aasta tagusesse aega, mil tänase Clanbeati asutaja Kadri Tuisk ja tuntud tehnoloogiaettevõtte Pipedrive'i kaasasutaja Ragnar Sass lõid üks ühele vestluste platvormi. Platvormi eesmärk oli aidata ettevõtete juhte, et nad siis omakorda toetaksid oma töötajaid. „Tegime seda paar aastat, aga siis otsustas Ragnar, et tahab rohkem start-up-ettevõtetesse panustada. Nii oli mul otsustamiskoht, mida teha edasi,“ meenutab Tuisk. Kuna ta nägi vaimse heaolu edendamisel suurt vajadust, otsustas ta Clanbeati uuesti ja uudsel moel üles ehitada – seekord fookuses haridus.

Koolidega hakkas Clanbeati tiim tegelema vahetult enne koroonapuhangut. „Meie esmane fookus oli kooliõpetajatel, aga siis saime aru, et ka õpilastel on väga palju tuge vaja. Paraku on tänasenigi tihti nii, et kui õpilastel on halvasti, siis on sama lugu õpetajatega,“ jutustab Tuisk.