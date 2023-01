Ettevõtjaid nõustav Eero Sikka: tihtilugu on kehvade äritulemuste taga meeskonna usaldamatus

„Hästitoimiva meeskonna alused on üksteise usaldamine, kirglik ja otsekohene arutelu, ühistele otsustele pühendumine, üksteise kohustamine ning ühine tulemustele keskendumine,“ kõneles Sikka. „Et konflikte vältida, tuleb rääkida kõikidest teemadest avalikult, tõelised probleemid aga lahendada kiiresti. Peab olema aus ja otsekohene, et ei räägitaks selja taga teist juttu kui avalikult. Meeskond liigub edasi nii, kui kõik on asjaga nõus, aga see ei ole 100% konsensust. See tähendab, et kuulame ära kõikide inimeste arvamuse ja siis langetame otsuse.“

Tippjuht: kliendid ja meeskond ei pea juhi kiiksudega toime tulema

Estel Pukk lausus, et tema kardab juhina kõige rohkem vaikust. „Juht tuleb ja ütleb, et on ju hea mõte, aga kõik on vait – see pole hea märk. Tippjuhid on ekstravertsed ja kannatamatud. Mõttesügavust väärtustavad inimesed mõtlevad nii, et ise küsid, ise vastad, mine tee ise ära siis need asjad,“ rääkis ta ja lisas: „Enamus juhte juhib läbi isiklike eelistuste, samuti ei taheta negatiivset tagasisidet vastu võtta. Nii ei tulegi tulemusi. Metoodiline lähenemine aitab nõrkusi kontrolli all hoida. Noorele juhile soovitan iseennast mõista, et endast tekiks objektiivne pilt. Sa ei saa inimesi ja kliente panna oma kiiksudega toime tulema. Kaheksast viieni võiks suuta ennast vormis hoida.“