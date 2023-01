Wolti töötajad hakkasid Soomes streikima: „Teeme tasuta tööd!“

Jyväskyläs Seppäläs algas täna hommikul kell 9.45 Wolti autojuhtide meeleavaldus. Ka toidukullerid plaanivad täna ja homme Jyväskyläs streikida ning toidutellimusi mitte kohale tuua.

Streigi ja meeleavalduse põhjuseks on nõrgenenud lepingutingimused.

„Varem oli baasmaks 4,50 eurot ja sellele lisaks läbisõidusoodustus, kuid nüüd pole uues lepingus kirjas baasmakse ega ka läbisõidutasu hinda. Võimaluseks on ainult lepinguga nõustuda või mitte,“ ütleb Wolti töötaja Adam.

Adam esineb loos ainult eesnimega, sest on mures oma töökoha säilimise pärast. Wolt ütleb, et ettevõte ei ole autojuhtide tööandja, vaid nad töötavad ettevõtjatena.

„Wolti kuulutuses on kirjas, et transpordi hind on 3.40 eurot, mis tähendab, et praktikas teeme tööd tasuta,“ ütles Adam.

Jyväskyläs tegutseb 200 Wolti toidukullerit. Paljud neist ei räägi soome keelt ja seetõttu on neil raske muutunud töölepingust aru saada, sest nende ainus kontakt tööandjaga on veebivestluse kaudu. Vestluse kaudu saavad kullerid ettevõttega suhelda aga vaid toidutellimusi puudutavates küsimustes.

Wolt: preemiatasu isegi tõusis

Wolt kinnitas Ylele, et osa Jyväskylä saadetisi on otsustanud täna transporditellimusi mitte vastu võtta.

Ettevõte lisas, et kolmapäeval jõustus muudatus, mis näeb ette, et juhid saavad enne lähetuse vastuvõtmist või tagasi lükkamist näha, milline on ettenähtud transporditasu.

Wolti sõnul on töötasu reformiga püsinud samana või isegi veidi tõusnud. Wolti sõnul makstakse uues mudelis näiteks reisi eest kaupmehe juurde rohkem. Samuti võtab see senisest enam arvesse erinevaid ülesandega seotud aspekte, nagu kaugus restoranini ja ilmaolud.

Wolt eitab väidet, et kuulutuses on kirjas transporditasuna 3,40 eurot. E-kirja vastuse kohaselt saab kõnealust tasu maksta kõige lühemate vedude eest ja see on madalaim võimalik tasu, mitte keskmine tasu.

Wolti sõnul on suur osa töötajatest lepingu muutusega rahul.