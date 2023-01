Omniva hakkab suuremates linnades posti laiali vedama

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on Omnival üle Eesti toimiv posti kojukande võrgustik ja pikaaegne kogemus kojukande teenuse osutamisel.

„Posti kojukandes on oluline maht – mida rohkem on saadetisi, seda efektiivsemalt/optimaalsemalt saame teenust osutada. Meie postikullerid toimetavad juba praegu üle Eesti koju pakke, kirju, reklaami ja perioodikat, kuid suuremates linnades me seni varahommikust kannet ei pakkunud. Soovime laiendada oma teenuste pakkumist ja alustame selleks ettevalmistusi,“ ütles Mägi.