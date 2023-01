See näeb välja nagu kanep, lõhnab nagu kanep ja mõjub nagu kanep, aga siiski pole seda. HHC on aine, mis on Eesti turul olnud kauplustes saadaval üle aasta. Seda müüakse nii õisikuna kui ka e-vedelikuna, kuid nüüd astub riik samme, et tegevusele lõpp teha.