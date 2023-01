Riisi hind on viimase kahe aasta jooksul rekordiliselt tõusnud, tipphind on nüüd käes

Hinnatõusu peamiseks põhjuseks on suurenev nõudlus, millega ei suuda riisi importijad toime tulla. Lisaks on mitmed importijad hakanud riisi rohkem ostma, et asendada Ukraina sõja tõttu põhjustatud nisu puudust.

Riisi hinnatõusus mängib rolli ka Tai valuuta tugevnemine ja inimesed on hakanud riisi massiliselt kokku ostma. Riis on üks populaarseimaid teravilju kogu maailmas. Kuna nisu hind tõusis 2022. aastal rekordiliselt, asendati paljudes majapidamistes see riisiga. See omakorda tõi kaasa riisi hinnatõusu ja Aasia toiduhindade ulatusliku inflatsiooni. ÜRO on riisi hinnatõusu märkinud ohtlikuks.

Tai on teine kõige suurem riisi eksportija ja on näinud suurt nõudluse kasvu Iraagist ja Indoneediast. Iraan oli eelmisel aastal Tai suurim riisi ostja. Kuid hinnatõus on kaasa toonud ka teiste ostjate aeglustumise, näiteks Hiina ja Malaisia Taist riisi enam ei osta, vaid otsivad soodsamaid alternatiive. Riisi hind võib hakata märtsis langema, kui uus toodang turule jõuab.

Taist eskporditi eelmisel aastal 7,7 miljonit tonni riisi. See on viimase nelja aasta kõige suurem kogus.