Miljardärist investor inflatsioonist: keskpank hirmutab, asjad laabuvad aasta keskel

Ta lisas, et USA elanike säästumäär on kõigi aegade madalam, mis toetab inflatsiooni pidurdamist. Lisaks tõi ta välja asjaolu, et tarneprobleemid pole maailmast endiselt kusagile kadunud ja see on üks teguritest, mis majandust mõjutab. Tema sõnul täna ei tee keskpank muud, kui proovib inimesi hirmutada ja seda teavad ka suured tegijad nagu JPMorgan ja Goldman Sachs. Lisaks paistab see välja see ka USA 10 aastaste võlakirjade tootlusest, mis on oma tipust langenud 17,8%. Kui võlakirjaturg usuks intresside veel märgatavat tõstmist, peaks kõrgemale liikuma ka võlakirjade tootlus.