Wise’i süüdistatakse konkurentsi ebaausas rikkumises

Wise’i pressiesindaja ütles CNBC-le, et Atlantic Money otsustati esialgu eemaldada mitmel põhjusel, sealhulgas klientidelt saadud päringute tõttu nende äritegevuse kohta. „Me võtame kõiki kaebuseid väga tõsiselt,“ ütles pressiesindaja. „Me oleme tõesti uhked, et võrdluse tööriist on osa meie veebisaidist ja me ei karda näidata odavamaid konkurente. Oleme seda teinud aastaid ja teeme seda ikka veel.“