Nokia lahkumine Venemaalt on lõppfaasis ning võrkude töötamine võib halveneda. Tegevjuht: me ei tea, kuidas see läheb

„Me oleme nüüd viimases faasis eelmise aasta aprillis avaldatud lahkumisprogrammi rakendamisel,“ ütles Lundmark pressikonverentsil pärast ettevõtte majandustulemuste avalikustamist.

„Meil oli seal tööl paar tuhat inimest, nüüd on neid vaid nelikümmend, kes tegelevad peamiselt juriidilise poolega,“ lisas Lundmark.

Nokia kõrval teatas Venemaa turult lahkumisest ka Rootsi ettevõte Ericsson, mis konkureerib mobiilsidevõrguturul.

„Praktiliselt toimub siin see, et kui meie ja vähemalt meie läänenaaber sealt täielikult lahkuvad, siis vähemalt meie võrkude hooldus läheb praktiliselt üle kliendile endale. Aga ma ei taha, ma ei tea ja ma ei oska spekuleerida, kuidas see läheb,“ ütles Lundmark. „Kui meie väljumine on toimunud, siis me ei tarnita sinna midagi,“ kinnitas ta.

Uudisteagentuurile Reuters intervjuud andnud telekommunikatsioonitööstuse juhtide sõnul halveneb selle tõttu järk-järgult Venemaa võrkude toimimine, mis väljendub aeglustuvas andmeedastuskiiruses, katkestatud ja ühendamata kõnedes ning teenusekatkestustes.

Geopoliitika muutused on kasulikud olnud

Lundmarki sõnul jälgib ettevõte tähelepanelikult maailmapoliitikast tingitud muutusi.

„Jälgime geopoliitikat väga tähelepanelikult. Meil on erinevad stsenaariumid ja me testime kõiki äriüksusi nende stsenaariumide suhtes, et olla võimalikult hästi varustatud erinevate arengute jaoks,“ väitis Lundmark.

„Mitmes mõttes oleme geopoliitikast kasu saanud, sest paljud ettevõtjad on viimase kahe-kolme aasta jooksul otsustanud poliitilistel põhjustel teenusepakkujat vahetada ja me oleme olnud üks selle arengu suurtest kasusaajatest,“ lisas Nokia juht.

Lundmark ei nimetanud Hiina operaatorit Huawei, kelle tegevust paljud riigid on spionaažikahtluste tõttu piiranud.

Seevastu lääne võrgutootjad on Hiina turult peaaegu välja tõrjutud.

„Hiina on suur turg maailmas, kuid fakt on see, et meie äri Hiinas ei ole viimastel aastatel hästi arenenud,“ teatas Lundmark.