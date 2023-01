Elon Musk turuliidri positsioonist: Tesla konkurent saab olema Hiina autotootja

Ettevõte teatas kolmapäeval rekordilisest majandustulemustest. Musk ütles kõne ajal, et ettevõte nägi jaanuari esimestel nädalatel suurimat tellimuste hulka ajaloos, mis viitab sellele, et nõudlus on üle maailma taastumas.

Küsimusele elektrisõidukitööstuse olukorra kohta Hiinas, kus Tesla on viimase aasta jooksul oma positsiooni kaotanud, möönis Musk, et Hiina ettevõtted on kõige tõenäolisemad, kes Tesla domineerimisele vastu astuvad. „Me austame Hiina autotootjaid väga. Nad on meie kogemuse kohaselt kõige konkurentsivõimelisemad maailmas ja Hiina turg on kõige konkurentsivõimelisem,“ ütles Musk. „Nad teevad kõige rohkem tööd ja töötavad kõige arukamalt.“