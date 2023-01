Panga uuring: jõuludel annetati mullusest kaks korda enam

E-kaubanduse osakaal vähenes

Huvitav tähelepanek on Kitti sõnul aga see, et kui viimastel aastatel on sularaha automaatidest välja võetud stabiilses mahus või see on isegi vähenenud, siis veebruaris-märtsis hoogustunud sularaha väljavõtt suurendas aasta lõikes selle mahtu 7% võrra. Sealjuures kui tavapäraselt jõulukuul sularaha väljavõtt kasvab, siis viimati oli detsembris näha isegi väikest kahanemist.