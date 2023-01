Lillemüüjad lahkuvad Viru tänavalt. „Kümne ruudu eest 10 000 eurot kuus. See on Euroopa kalleim kinnisvara“

„Ega seal raske ole, raha teenimist Viru tänaval ei toimu. Üürid on absurdsed: kui ajalooliselt on olnud üürid 500 kuni 700 eurot, siis täna on hinnad tõusnud. Viru tänaval tegutseb ka Tip-toping OÜ, kes maksab kümne ruudu eest 10 000 eurot kuus. See on Euroopa kalleim kinnisvara,“ ütleb lillemüüja, kuid toonitab, et Viru tänava lillebokside rentimine toimub läbi enampakkumise ning see on ettevõtte otsustada, mis hinda aktsepteeritakse.