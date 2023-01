Kriis möödas? Maailma suurim luksuskaupade grupp teenis eelmisel aastal ülisuure kasumi

LVMH sõnul on see teine järjestikune aasta, kus grupp teenis väga suure kasumi, hoolimata maailmas toimuvatest kriisidest. Kasum küündis 25 miljardi dollarini.

Grupi juhi sõnul on koostöö Hiinaga nüüd taas hoo sisse saanud. ,,Meil on põhjust olla Hiina osas optimistlik. Äri on tagasi ja hiinlased ostavad,'' ütles LVMH tegevjuht Bernard Arnault.