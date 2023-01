Nädala lood Investeeri portaalist: ulmehinnaga garaažid ja ajaloo suurim pettus

Värskelt avaldatud ja kaks aastat väldanud uurimise tulemusel väidetakse, et India esirikkur Gautam Adani on hoopistükkis üks ajaloo suuremaid pettureid. Pea 100-leheküljelise raporti peamõte on, et kuningas on alasti, kuid keegi ei julge seda tunnistada ega midagi ette võtta. Nüüd on väike, kõigest mõneaastane ja kümne töötajaga New Yorgi ettevõte läinud võitlusse Aasia ühe suurima korporatsiooniga.