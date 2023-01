Päev börsil: Coop Pank jätkas tõusu

Tallinna börsi kauplemiskäibeks kujunes reedel 1,78 miljonit eurot. Sellest suurema osa andsid LHV Group, Enefit Green ja Coop Pank, vastavalt 532 000, 458 000 ning 311 000 euroga.

Coop Panga jaoks oli tegu kolmanda järjestikuse tõusupäevaga ning pikem tõus on kestnud kauemgi. Viimase ühe kuuga on aktsia kerkinud pea 19%. LHV Group ei jää kaugele maha ning on kerkinud ühe kuuga pea 18%.

Leedu Šiauliu bankas on samal perioodil kerkinud ligi 8%.

Tallinna börsil oli täna tõusjaid 17, langejaid 9 ning eilsele sulgemistasemele jäid 7 aktsiat.

Tallinna vee kasum kukkus

Neljanda kvartali ning täisaasta tulemused teatas täna Tallinna Vesi. Puhaskasum kukkus nii kvartali kui täisaasta lõikes.

Et Tallinna Vee sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50-80% ettevõtte aastakasumist, võib ka dividendi tabada märgatav langus. Mullu jaotati aktsionäridele 0,65 eurot aktsia kohta ehk kokku 13 miljonit eurot (~80% 2021. aasta puhaskasumist). Sama suur väljamaksemäär tähendaks tänavu 6,7 miljoni euro väljamaksmist, mis teeb ligi 0,34 eurot aktsia kohta. Loe pikemalt siit.

Aasia rikkaima mehe, keda süüdistatakse ajaloo suurimas pettuses, varade väärtus jätkas langust. Adani Enterprisesi aktsia kaotas täna üle 19%, libisedes alla 3276 ruupia. Adani Green Energy ja Adani Total Gasi aktsia kukkus 20%. Nende aktsiate müügimahud on pea kolmekordistunud võrreldes viimase kvartali keskmisega, vahendab Bloomberg. Loe pikemalt siit.

Idusektorit ootab korrektsioon

Eesti ühe suurema riskikapitalifondi Karma Venturesi ühe asutaja Margus Uudami sõnul seisab idusektor silmitsi olukorraga, kus pole oldud alates 2008. aastast.

Kogu idusektori ökosüsteem on nii Eestis kui ka ümbruskonnas Uudami sõnul ehitatud terava kasvunurga all ja sellega on harjutud kui normaalsusega. Seljataga on aga buum, kus riskid kasvasid märgatavalt, ja riski realiseerumise tagajärgi saab veel mõni aasta tunda.