Töötajad andsid teada mitmel korral, et töötasu ei ole laekunud ning Largo esindaja lubas, et päevade jooksul palk saadetakse, kuid jätkuvalt raha ei tulnud. Töötajad seejärel teatasid, et lõpetavad töölepingu, kui palk ei laeku, kuid seejärel laekus päev hiljem töötasu vaid osaliselt.