Ekspert: Eesti linnad on kahanemas. Valgas tuleks mõistliku kinnisvaranõudluse tekkeks lammutada 50 maja

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži vanemlektor Jiří Tintěra on 10 aastat Valga linnas vallaarhitektina selle teemaga tegelenud. Kunagine õitsev piiriäärne Valga on paraku ere näide linnast, kust on lühikese aja jooksul palju elanikke lahkunud. Valga probleemidest inspireerituna kaitses Tintěra Tallinna Tehnikaülikoolis 2020. aastal doktoritöö kahanevate linnade teemal Valga näitel. Õigupoolest on just Tintěra see, kes kahanevate linnade ning selle protsessiga seotud probleemideringi Eestis laiemalt päevakorda tõi.