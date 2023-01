SUUR ÜLEVAADE | 1. veebruaril muutub ettevõtjatele nii mõndagi

Järgnevalt anname ülevaate ettevõtete jaoks kõige olulisematest äriõiguse muudatustest.

Osaühingu asutamiseks piisab ühest sendist



Kui praegu peab osakapital äriseadustiku kohaselt olema vähemalt 2500 eurot, siis alates 1. veebruarist ei ole enam miinimumkapitalinõuet. Kuna osa väikseim nimiväärtus on ka edaspidi üks sent, peab osakapitali suurus olema alates veebruarist vähemalt üks sent.

Samas tuleb arvestada, et ka 1-sendise osakapitaliga osaühingu asutamisel võib teatud juhtudel osaniku vastutus olla endiselt 2500 eurot. Nimelt jõustub 1. veebruaril pankrotiseaduses muudatus, mis näeb ette, et kui osaühingu osakapital on alla 2500 euro ja ajutisel halduril ei õnnestu oma nõuet rahuldada võlgniku muu vara arvelt, on ajutisel halduril õigus nõuda osaühingu osanikult tasu ja kulutuste hüvitamist ulatuses, mis jääb osaühingu osakapitali ja 2500 euro vahele.

Seoses osaühingu miinimumkapitalinõude kaotamisega ei ole alates 1. veebruarist võimalik asutada osaühingut sissemakseid tasumata. Nende osaühingute jaoks, mis on selliselt asutatud, olukord ei muutu ning nad saavad jätkata varasematel tingimustel. Erisuseks on üksnes see, et sissemakseta asutatud osaühingutel kaob keeld tasaarvestada osakapitali sissemakseid osaniku nõudega osaühingu vastu. Eelkõige võib tasaarvestamise võimalus tekkida juhul, kui sissemakseta asutatud osaühing on teeninud kasumit.

Ühte netovara nõuet ei pea enam täitma



Äriseadustikust kaob nõue, mille kohaselt peab osaühingu netovara ehk omakapital olema vähemalt sama suur, kui on seaduses sätestatud minimaalne osaühingu osakapitali suurus. Selline netovara nõue ei kehti peagi enam ka aktsiaseltsi netovara osas. Tegemist on positiivse muudatusega, mis aitab vältida olukorda, kus osaühing või aktsiaselts peab netovara nõude täitmiseks tegutsema juba esimesel aastal kasumiga. Endiselt jääb aga kehtima nõue, et netovara peab olema vähemalt pool osa- või aktsiakapitalist.

Olulised muudatused seoses majandusaasta aruande esitamisega